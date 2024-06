Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine startet

Berlin: Heute beginnt in der Hauptstadt eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Dafür werden etwa 2.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von internationalen Organisationen erwartet. Es ist keine Geberkonferenz, bei der Geld für den Wiederaufbau gesammelt werden soll; vielmehr geht es um die Vernetzung der relevanten Akteure. Der SPD-Politiker Annen sagte dazu im BR, es gehe um den sofortigen Wiederaufbau der Infrastruktur, aber auch um den Aufbau von zerstörten Wohnungen. Die Ukraine müsse langfristig gestärkt werden, auch durch private Investoren. An der Konferenz nimmt neben Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil. Am Nachmittag will er eine Rede vor dem Bundestag halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 09:00 Uhr