Kommunen und Anwohner bekommen Geld für erneuerbaren Strom

München: Voraussichtlich ab Anfang des nächsten Jahres sollen Bayerns Kommunen und direkt betroffene Bürger Geld für jede eingespeiste Kilowattstunde Strom aus neuen Solar- und Windanlagen erhalten. Das bayerische Kabinett hat einen entsprechenden Beschluss gefasst und will auf diese Weise die Akzeptanz beispielsweise für das Aufstellen von Wind-Rädern steigern, indem die Bürger und Bürgerinnen an den Gewinnen beteiligt werden. Noch in diesem Jahr soll der Landtag über ein entsprechendes Gesetz entscheiden. Geplant ist, bis Ende des Jahrzehnts rund 1.000 neue Windenergieanlagen zu installieren. Laut Wirtschaftsminister Aiwanger ist vorgesehen, den Kommunen 0,2 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde zu zahlen, betroffene Bürger könnten mit 0,1 Cent rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2024 22:00 Uhr