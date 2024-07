Kommunen fordern mehr Unterstützung beim Hitzeschutz

Berlin: Die Kommunen fordern mehr finanzielle Unterstützung des Bundes für den Hitzeschutz. Die Vizepräsidentin des Deutschen Städtetages, Dörner, sagte, es gebe zwar bereits Hitzeaktionspläne. In einem Zeitungsinterview unterstrich sie, ein solcher Plan bleibe aber ein "Papiertiger", wenn die Kommunen aus Geldmangel die geplanten Maßnahmen nicht umsetzen könnten. Über das Klimaanpassungsgesetz des Bundes, das seit 1. Juli in Kraft ist, könnten auch Hitzeschutzmaßnahmen umgesetzt werden, sagte Dörner. Dafür müssten die Länder das Gesetz jetzt schnell in Landesrecht umsetzen. Das Gesetz verpflichtet sowohl die Länder als auch die Bundesregierung, Klimaanpassungsstrategien zu erarbeiten und diese umzusetzen. Die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Bentele, forderte, dass vor allem Altersheime, Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser mit Klimaanlagen ausgerüstet werden müssten.

