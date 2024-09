Kliniken warnen vor Leistungseinschränkungen

Berlin: Vor dem Krankenhausgipfel am Mittag haben die Kliniken vor einer Einschränkung der Versorgung von Patienten gewarnt. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, prognostizierte in der "Augsburger Allgemeinen" angesichts wachsender Milliardendefizite längere Wartelisten bei planbaren Operationen. Die Lage sei so ernst wie noch nie. Er forderte Gesundheitsminister Lauterbach auf, die Vergütungen der Krankenkassen an Inflation und Lohnerhöhungen anzupassen. Die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach verlangte außerdem Soforthilfen für Kliniken. Die Bundesregierung dürfe dem Krankenhaus-Sterben in Deutschland nicht länger tatenlos zusehen. Angesichts der anstehenden Krankenhausreform hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz Lauterbach außerdem eine mangelnde Finanzierung der Reformpläne vorgeworfen. Die Transformation der Krankenhäuser sei notwendig, so Vorstand Brysch. Lauterbach habe dafür aber im Bundeshaushalt nichts zurückgelegt.

