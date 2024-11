Klingbeil warnt SPD vor Streit in der K-Frage

Essen: SPD-Chef Klingbeil hat seine Partei vor einem Streit über die Kanzlerkandidatur gewarnt. Scholz sei der Kanzler und alle, die in der SPD Verantwortung tragen, stünden zu ihm, sagte Klingbeil. Verteidigungsminister Pistorius ist laut Umfragen allerdings derzeit beliebter als Scholz. An der Basis und in der Bundestagsfraktion mehren sich deshalb die Stimmen, die sich für einen SPD-Spitzenkandidaten Pistorius aussprechen. Der Verteidigungsminister selbst hatte aber erklärt, auch in der nächsten Regierung das Wehrressort leiten zu wollen, und sich klar zu Scholz bekannt. Die SPD-Spitze will Ende des Monats einen Kandidaten nominieren. Offiziell beschlossen wird die Personalie dann auf einem Parteitag Anfang Januar.

