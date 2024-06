Klingbeil kündigt Kurswechsel der SPD nach Europawahl an

Berlin: Die SPD hat nach dem schwachen Abschneiden bei der Europawahl Konsequenzen für die Arbeit in der Regierungskoalition angekündigt. Im NDR sagte der Partei-Vorsitzende Klingbeil, es müsse nun einiges anders werden. Die ständigen Streitereien in der Koalition hätten dazu beigetragen, dass der Blick auf die SPD und die Ampel-Parteien so sei, wie er sei. Der Zentralrat der Juden zeigt sich besorgt über das starke Ergebnis der AfD bei der Europawahl. Zentralratspräsident Schuster sagte, es beunruhige ihn sehr, dass die AfD mit ihren eindeutigen Bezügen zu rechtsextremem Gedankengut und Verbindungen ihrer Spitzenkandidaten zu diktatorischen Regimen ein solches Ergebnis erreichen konnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 15:00 Uhr