Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" kündigt Neuausrichtung an

Berlin: Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" lässt ihren Namen hinter sich und will sich neu ausrichten. Als Grund nannte Sprecherin Hinrichs dem "Spiege"l, dass sich die Gruppe als letzte Generation vor den sogenannten Klima-Kipppunkten verstanden hätte. Diese seien mittlerweile aber erreicht, weshalb sich die Gruppe nicht mehr so nennen wolle. Auflösen wollen sie sich nicht und es werde auch weiterhin Proteste geben, so Hinrichs weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2024 23:00 Uhr