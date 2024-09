Klimaschützer wollen in rund 110 Orten demonstrieren

Berlin: In ganz Deutschland wollen heute Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Die Bewegung „Fridays for Future“ hat zu Kundgebungen in rund 110 Orten aufgerufen - etwa in Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt und Leipzig. In Bayern sind unter anderem in München, Augsburg und Kempten Aktionen geplant. Die Bewegung kritisiert unter anderem die Reform des Klimaschutzgesetzes, die von der Ampel-Koalition durchgesetzt wurde. Damit sei das Gesetz aufgeweicht worden, so der Vorwurf.

