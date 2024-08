Klimaaktivisten blockieren Flughafen Leipzig/Halle

Schkeuditz: Klimaaktivisten haben den Flughafen Leipzig/Halle blockiert. Mehrere Personen haben sich nach Angaben der Polizei auf dem Gelände am Boden festgeklebt. Der Frachtflugbetrieb wurde kurz nach Mitternacht für etwa drei Stunden eingestellt. Heute früh hieß es, eine von zwei Start- und Landebahnen sei freigegeben, bei Passagierflügen könne es anfangs zu Verzögerungen kommen. Zu der Störaktion bekannte sich die Gruppe Letzte Generation, die in den vergangenen Wochen auch die Flughäfen Köln/ Bonn und Frankfurt lahmgelegt hatte. Die Gruppe will damit nach eigenen Angaben gegen den zunehmenden Flugverkehr protestieren und wirft der Bundesregierung vor, keinen Plan für einen schnellen Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2024 05:00 Uhr