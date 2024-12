Kirchen werben für gesellschaftliches Engagement

München: Die beiden großen christlichen Kirchen rufen die Menschen an Heiligabend zu mehr gesellschaftlichem Engagement auf. Der Münchner Kardinal Marx appelliert in seiner Predigt laut Manuskript an die Gläubigen, die Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern an Verbesserungen zu glauben und Brücken der Versöhnung zu bauen. Der evangelische Landesbischof Kopp ermutigt die Menschen, sich von der Botschaft des Weihnachtsfestes leiten zu lassen und sich aktiv für ein harmonisches Miteinander einzusetzen. Überschattet wird das Weihnachtsfest durch die Amokfahrt von Magdeburg. Laut dem Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, können die Kirchen aber gerade in Zeiten voller Ängste und Sorgen eine Anlaufstelle sein - auch für Menschen, die nicht glauben. Im BR sagte Bätzing, es gebe Situationen im Leben, da brauchten Menschen die Verbundenheit untereinander - und die Kirchen seien geübt darin, so etwas zu organisieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 09:00 Uhr