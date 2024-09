Kinder und Jugendliche suchen laut Studie Halt und Orientierung

Berlin: Kinder und Jugendliche in Deutschland eint der Wunsch nach Sicherheit und Orientierung. Das geht aus dem 17. Kinder- und Jugendbericht hervor, den Bundesfamilienministerin Paus präsentiert hat. Viele hätten mit Blick auf die zahlreichen Krisen das Vertrauen in die Politik verloren, sagte die Grünen-Politikerin bei der Vorstellung des Berichts. Dadurch bestehe die Gefahr, dass sie Parteien vertrauten, die einfache Lösungen versprächen. Für den Bericht wurden aktuelle Studien ausgewertet und erstmals wurden rund 5.000 Kinder und Jugendliche unter anderem durch Workshops daran beteiligt. Die Bundesregierung muss dem Bundestag einmal in der Wahlperiode einen Bericht zur Situation der aktuell rund 22 Millionen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorlegen.

