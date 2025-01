Kiew wird erneut Ziel russischer Drohnenangriffe

Kiew: Bei erneuten russischen Drohnenangriffen ist in der Ukraine mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt. Ukrainischen Behörden zufolge griffen russische Drohnen Kiew sowie die Umgebung an. Dort wurden mehrere Gebäude beschädigt. In der ukrainischen Hauptstadt selbst konnte die Flugabwehr nach Angaben von Bürgermeister Klitschko größere Schäden verhindern. - Das russische Verteidigungsministerium wiederum meldete mehrere ukrainische Drohnenangriffe in den Grenzregionen Belgorod, Brjansk und Kursk. Die Drohnen seien abgeschossen worden, hieß es aus Moskau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 09:15 Uhr