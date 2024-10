Kenianerin stellt neuen Marathon-Weltrekord auf

Chicago: Die Kenianerin Ruth Chepngetich hat einen neuen Marathon-Weltrekord aufgestellt. In Chicago lief sie die gut 42 Kilometer in zwei Stunden, neun Minuten und 57 Sekunden. Damit verbesserte sie den alten Rekord, den die Äthiopierin Tigist Assefa im Vorjahr beim Berlin-Marathon aufgestellt hatte, um zwei Minuten. Den heutigen München-Marathon hat bei den Männern der Kenianer Nehmia Kipyeghon gewonnen und bei den Frauen die Äthiopierin Asmare Beyene Assefa. In diesem Jahr waren insgesamt 26.500 Teilnehmer gemeldet. Die volle Distanz bestritten knapp 900 von ihnen, die übrigen liefen einen Halbmarathon oder zehn Kilometer.

