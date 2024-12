Kemptener Klimaaktivist tritt Haftstrafe an

Kempten: Ein Allgäuer Klimaaktivist hat als erster Unterstützer der sogenannten "Letzten Generation" eine Haftstrafe angetreten. Der 69-Jährige hat sich vergangenes Jahr an zwei Sitzblockaden in Passau beteiligt. Zunächst war er zu fünf Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Weil er sich aber geweigert hat, die Bewährungsauflage von 500 Euro zu bezahlen, ist er nach Angaben der Klimaaktivisten nun zu der Haft in die JVA Kempten geladen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 07:00 Uhr