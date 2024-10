Kardinal Marx lobt Wiesn als Feier des Lebens

München Das Oktoberfest geht in den Endspurt. Nur noch bis Sonntagnacht wird auf der Theresienwiese in der Innenstadt gefeiert. Münchens Oberbürgermeister Reiter zieht bereits eine positive Bilanz. Es sei eine sehr fröhliche und entspannte Wiesn gewesen. In der Sanitätsstation mussten bisher weniger Patienten als im vergangenen Jahr behandelt werden. Die Wiesnwache verzeichnete einen deutlichen Rückgang bei den Straftaten. Kardinal Reinhard Marx lobte das Oktoberfest angesichts von Gewalt und Kriegen als verbindendes Element zwischen den Menschen. Das mache den Herzschlag dieser Gesellschaft aus - so der Erzbischof von München und Freising im Interview mit dem Bayeirschen Rundfunk.

