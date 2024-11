Kanzlerkandidat Merz lobt Wirtschaftspapier von FDP-Chef Lindner

Berlin: CDU-Chef Merz hat das wirtschaftspolitische Papier von FDP-Chef Lindner gelobt. In seinem Newsletter schreibt der Kanzlerkandidat der Union, die Vorschläge gingen in die richtige Richtung. Zum Teil seien sie wörtlich aus Anträgen übernommen, die die Unionsfraktion in den vergangenen zwei Jahren in den Bundestag eingebracht habe. SPD-Chef Klingbeil hat dagegen ablehnend auf die Forderungen des Koalitionspartners reagiert. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, einige der Positionen widersprächen denen der Sozialdemokraten, zum Beispiel Reichen mehr zu geben, Arbeitnehmer länger arbeiten zu lassen und sie später in Rente zu schicken. Lindner hatte eine "Wirtschaftswende" gefordert: Er will unter anderem den Solidaritätszuschlag für Vielverdiener abschaffen, die Klimaziele auf 2050 nach hinten verlegen und alle neuen Regulierungen stoppen.

