Kanzler Scholz stellt sich hinter Billionen-Forderung beim Klimagipfel

Baku: Bundeskanzler Scholz fordert mit Blick auf die UN-Klimakonferenz mehr Ehrgeiz, um die Klimafinanzierung aufzustocken. In einer Erklärung, die Scholz mitunterzeichnet hat, heißt es, die Klimakrise verschlimmere sich exponentiell, wenn jetzt nicht gehandelt würde. Neben Deutschland unterstützen unter anderem Frankreich, Spanien, Kanada sowie mehrere Inselstaaten und afrikanische Länder den Appell. In der Vergangenheit war Scholz teils kritisiert worden, weil er Erklärungen des losen Staatenbundes nicht unterschrieben hatte. Deutschland hat ab 2025 jährlich sechs Milliarden Euro für Klimafinanzierung zugesagt. In bisherigen Haushaltsplänen klaffte bei den Mitteln dafür jedoch noch eine Lücke. Klimaschützer warnen, Deutschland verspiele seine Glaubwürdigkeit, wenn es seine Zusagen nicht einhalte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 12:00 Uhr