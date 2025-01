Kanzler Scholz kritisiert Union auf SPD-Parteitag

Berlin: Kanzler Scholz spricht der Union ab, dass sie die aktuellen Probleme bewältigen kann. In seiner Rede auf dem SPD-Parteitag sagte er wörtlich: "Jetzt ist nicht die Zeit für Sprücheklopfer, nicht die Zeit für die uralten Rezepte." Zudem bezeichnete er die internationalen Entwicklungen mit Blick auf Östrreich als "ernst". Dass dort nun ein Rechter wahrscheinlich Regierungschef werde, könne man nicht einfach so zur Kenntnis nehmen. Unterdessen läuft auch der Parteitag der AfD in Riesa. Wegen Protestaktionen hatte sich dieser um mehr als zwei Stunden verzögert. Auf beiden Parteitagen sollen heute die Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl gekürt werden: Scholz für die SPD, Weidel für die AfD.

