Kanzler Scholz dankt Helfern in Flutgebieten

Reichertshofen: Bundeskanzler Scholz hat den freiwilligen und hauptamtlichen Rettungskräften im Kampf gegen das Hochwasser seinen Dank ausgesprochen. Viele seien fast ohne Schlaf im Einsatz und würden versuchen, das Schlimmste zu verhindern und Menschenleben zu retten, sagte Scholz bei einem Besuch im oberbayerischen Reichertshofen. Solidarität sei das, was die Menschen in so einer Situation bräuchten und was helfe. Der Kanzler stellte den Hochwasseropfern Hilfsgelder des Bundes in Aussicht. Dabei nannte er die Katastrophe eine Mahnung, dass der menschengemachte Klimawandel aufgehalten werden müsse. Dem schloss sich Bayerns Ministerpräsident Söder an, der ebenfalls vor Ort war. In den letzten Jahren, so Söder, seien bereits Milliarden in den Hochwasserschutz investiert worden, wie beispielsweise in Polder und Retentionsflächen. Vor dem Hintergrund der Flut müsse sich Deutschland den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung aber noch stärker widmen. Dabei appellierte Söder erneut an die Bevölkerung, bei Evakuierungen Folge zu leisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 13:00 Uhr