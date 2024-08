Kamala Harris sichert sich die Präsidentschaftskandidatur

Washington: In den USA hat sich Vizepräsidentin Harris in einer Partei-Abstimmung die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gesichert. Bereits am zweiten Tag der Online-Abstimmung erreichte sie genügend Stimmen für ihre offizielle Nominierung. Damit wird Harris bei der Wahl im November gegen den republikanischen Kandidaten Trump antreten, wie das Wahlkomitee mitteilte. - An diesem Wochenende will sich Harris offenbar persönlich mit mehreren Kandidaten für die Vizepräsidentschaft treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 06:00 Uhr