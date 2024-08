Kamala Harris ist von den Demokraten offiziell zur US-Präsidentschaftskandidatin gekürt

Washington: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich die Präsidentschaftsnominierung der Demokratischen Partei gesichert. Das ist das Ergebnis einer parteiinternen Online-Abstimmung über die Kandidatur für die Wahl im November. Noch steht nicht fest, wen Harris als ihren Stellvertreter benennt. Offenbar hat sie den Personenkreis bei der Suche eingegrenzt. Nach US-Medienberichten wird die Entscheidung wohl zwischen dem Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, oder dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, fallen. Am Wochenende hatte Harris mit drei möglichen Kandidaten gesprochen. Der Senator aus Arizona, Mark Kelly, scheint nun nicht mehr im Rennen zu sein. Bereits am Abend ist ein gemeinsamer Auftritt von Harris und ihrem Vize in Philadelphia geplant. // STOPP // Im Anschluss soll eine Wahlkampftour durch politisch besonders umkämpfte Bundesstaaten folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 06:00 Uhr