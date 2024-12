Kallas warnt vor Afghanistan-Szenario in Syrien

Brüssel: Die neue EU-Außenbeauftragte Kallas warnt vor einer Destabilisierung Syriens nach dem Sturz des Diktators Assad. "Wir müssen eine Wiederholung der schrecklichen Szenarien wie im Irak, Libyen und Afghanistan vermeiden", sagte sie im Europaparlament. Konfessionelle Gewalt gelte es ebenso zu verhindern wie ein Wiederaufleben des Extremismus und ein Machtvakuum. Sorge bereitet Kallas offenbar, dass islamistische Gruppen jetzt die Macht übernehmen. Deshalb betonte sie, alle Syrer hätten das Recht auf Schutz, auch Minderheiten. In Damaskus soll Mohammad al Baschir an die Spitze einer Übergangsregierung treten. Er war bislang Machthaber in der Provinz Idlib, der Hochburg der Rebellengruppen, die jetzt Assad aus Damaskus vertrieben haben. Israel greift unterdessen weiter militärische Anlagen in Syrien an. Unter anderem wurde nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Katz die syrische Marine weitgehend zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2024 19:45 Uhr