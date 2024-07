Kabinett will Steuerentlastungen beschließen

Berlin: Die Bundesregierung will heute mehrere Steuerentlastungen auf den Weg bringen. So sollen der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag erhöht werden - rückwirkend zum Jahresbeginn. Das Kindergeld soll um fünf Euro monatlich pro Kind steigen. Bei Ehepaaren, in denen beide Partner arbeiten, gilt künftig automatisch die Steuerklasse 4 - die Kombination der Klassen 3 und 5 fällt weg. Insgesamt soll sich die Steuerbelastung für Paare dadurch aber nicht ändern. Außerdem wird der Steuertarif an die Inflation angepasst, damit bei Lohnerhöhungen die Steuerbelastung nicht übermäßig steigt. Falls Bundestag und Bundesrat allen Plänen der Regierung zustimmen, werden die Steuerzahler nach Angaben von Finanzminister Lindner bis 2026 um 23 Milliarden Euro entlastet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 07:00 Uhr