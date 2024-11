Kabinett billigt Entwurf für Lachgas-Verbot

Berlin: Der Gebrauch von Lachgas als Partydroge könnte in Deutschland bald verboten werden. Das Bundeskabinett hat dazu einen Entwurf von Gesundheitsminister Lauterbach gebilligt. Verboten werden soll auch der Verkauf des Gases in Automaten und Spätshops. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen könnten die Regelung noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl an ein anderes Gesetz anfügen. Lachgas wird vor allem von jungen Leuten über Luftballons eingeatmet, um ein Glückgefühl auszulösen. Experten warnen jedoch vor gesundheitlichen Schäden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 20:00 Uhr