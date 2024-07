Kabinett beschließt Reform zur Entlastung von Rettungsdiensten und Kliniken

Berlin: Die Notfallversorgung in Deutschland soll verbessert werden. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach auf den Weg gebraucht. Geplant ist ein Bündel an Maßnahmen, um Kliniken und Personal zu entlasten und tatsächliche Notfälle schneller zu erkennen. Dazu soll es sogenannte "Akutleitstellen" geben, in denen Ärzte telefonisch oder per Video beraten und Hilfesuchende schnell weiter vermitteln. Die Notrufnummer 112 und der kassenärztliche Bereitschaftsdienst 116 117 sollen vernetzt werden. Außerdem werden sogenannten "integrierte Notfallzentren" zur Entlastung geschaffen. Lauterbach erklärte wörtlich: "Akutversorgung soll in Zukunft dort stattfinden, wo sie medizinisch auch sinnvoll ist." Das Kabinett hat außerdem beschlossen, mehr gegen Volkskrankheiten wie Krebs und Demenz zu tun. Über ein neues Bundesinstitut soll es mehr Prävention und Information geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 14:00 Uhr