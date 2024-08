Kabinett berät über Gesetz zur Herzgesundheit

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will stärker gegen Herzerkrankungen bei Menschen in Deutschland vorgehen. Er legt dem Kabinett heute Mittag einen Gesetzentwurf vor, wonach es zusätzliche Angebote zur Vorsorge und Früherkennung auf Kosten der Krankenkassen geben soll. Geplant ist etwa, dass Jugendliche und Erwachsene regelmäßige Analysen von Risikofaktoren bekommen können. Medikamente zur Senkung der Blutfettwerte sollen leichter verordnet werden können. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland - jedes Jahr sterben dadurch rund 350.000 Menschen.

