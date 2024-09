Kabinett berät über einheitliche Ausbildung zur Pflegeassistenz

Berlin: Das Bundeskabinett will heute eine bundesweit einheitliche Ausbildung für Pflege-Assistenten auf den Weg bringen. Dazu legen Gesundheitsminister Lauterbach und Familienministerin Paus einen gemeinsamen Gesetzentwurf vor. Sie wollen den Beruf attraktiver machen, um Pflegefachleute zu entlasten. So sollen Pflege-Assistenten in Zukunft beispielsweise auch Blutdruck messen dürfen. Außerdem will die Bundesregierung den eingebrochenen Absatz von Elektroautos wieder ankurbeln. Dazu soll es stärkere steuerliche Anreize für E-Autos als Dienstwagen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 06:00 Uhr