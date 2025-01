Justiz nimmt Immobilien-Mogul Benko in Gewahrsam

Am Vormittag haben die Behörden in Österreich Rene Benko, den Gründer der insolventen Signa-Gruppe festgenommen. Die Wirtschafts und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien hat offenbar neue Beweise gesammelt. Genug, um Benko vorzuwerfen, er verschleiere, dass er privat noch über viel Geld verfügt - trotz gemeldeter Privatinsolvenz. Er habe versucht, Privatvermögen zu verheimlichen und habe mindestens eine Rechnung gefälscht. Alles mit dem Ziel, dass seine Gläubiger nicht an sein Vermögen kommen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.01.2025 17:00 Uhr