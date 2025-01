Junge Deutsche stirbt bei Unfall in den Schweizer Alpen

Linthal: Bei einem Wanderunfall in den Schweizer Alpen ist eine junge Frau aus Deutschland tödlich verunglückt. Ihre Begleiterin erlitt erhebliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Das teilte die Polizei des Kantons Glarus mit. Die beiden 19-Jährigen waren demnach im Gebiet Linthal auf rund 1250 Metern vom Weg abgekommen und 50 bis 80 Meter in die Tiefe gestürzt. Noch ist nicht öffentlich bekannt, woher die beiden Deutschen stammten.

