Jüdische Gemeinde in Nürnberg feiert Jubiläum

Nürnberg: Die Israelitische Kultusgemeinde hat mit einem Festakt gleich zwei wichtige Ereignisse gefeiert: Die Einweihung der zerstörten ehemaligen Nürnberger Hauptsynagoge vor 150 Jahren sowie die Eröffnung der aktuellen Synagoge vor 40 Jahren. Zur Feier des Jubiläums wurden bei dem Festakt die letzten Buchstaben einer neuen Tora-Rolle auf das Pergament geschrieben und der Gemeinde übergeben. Rabbiner Langnas sagte, die Zerstörung der Hauptsynagoge durch die Nationalsozialisten habe das jüdische Leben in Nürnberg nicht auslöschen können. Ministerpräsident Söder ging in seiner Rede auf die Terrorattacke und den Angriff auf jüdisches Leben am Donnerstag in München ein. Er erneuerte sein Schutzversprechen. Söder sagte wörtlich: Wer Juden angreift, greift uns alle an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 23:00 Uhr