Jordanien veranstaltet internationales Gipfeltreffen zu Syrien

Amman: In Jordanien wird am Wochenende ein internationales Gipfeltreffen zur Lage in Syrien stattfinden. Erwartet werden zahlreiche Außenminister aus westlichen und arabischen Staaten. Auch EU und UN werden Vertreter schicken. Schon heute war US-Außenminister Blinken in Jordanien. Er rief dabei alle Akteure in Syrien zur Einhaltung von Menschenrechten und Grundfreiheiten auf. Geschützt werden müsste beispielsweise die Zivilbevölkerung einschließlich der Minderheiten. Jordaniens König Abdullah betonte, ein erster Schritt für einen Frieden in der Region sei ein Waffenstillstand in Gaza.

