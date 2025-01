Jeder zehnte junge Erwachsene kennt Holocaust nicht

Berlin: Gut jeder zehnte junge Erwachsene in Deutschland hat laut einer Umfrage noch nie etwas von den Begriffen Holocaust oder Schoah gehört. In Deutschland sagten dies 12 Prozent der befragten 18- bis 29-Jährigen. Die Jewish Claims Conference hatte die Befragung von jeweils 1.000 Menschen in sieben europäischen Ländern und den USA in Auftrag gegeben. In all diesen Ländern gibt es demnach einen erheblichen Anteil von jungen Leuten, die nicht wissen, dass bis zu sechs Millionen Juden während der NS-Zeit getötet wurden. In fast allen Ländern befürchtet eine große Mehrheit, dass so etwas wie der Holocaust heute wieder passieren könnte.

