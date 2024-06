Jeder vierte junge Erwachsene lebt noch bei den Eltern

Berlin: Mehr als jeder vierte junge Erwachsene lebt hierzulande noch bei seinen Eltern. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis des Mikrozensus mitteilte, wohnten 28 Prozent der 25-Jährigen noch im Haushalt der Eltern. Insbesondere Söhne lassen sich mit dem Auszug laut Statistik etwas mehr Zeit. Von ihnen lebte noch jeder Dritte bei den Eltern, bei den Töchtern dagegen nur gut jede Fünfte. Dem Deutschen Mieterbund zufolge sind dafür vor allem ökonomische Gründe verantwortlich. Gerade in jungen Jahren könne man sich extrem hohe Mieten in der Regel nicht leisten. Im europäischen Vergleich zögen in Finnland die jungen Erwachsenen am frühesten aus - nämlich mit durchschnittlich 21,4 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 14:00 Uhr