Jeder achte jüngere Rentner arbeitet noch

Wiesbaden: Von Deutschlands Rentnerinnen und Rentnern im Alter zwischen 65 und 74 Jahren geht ungefähr jeder achte noch arbeiten. Nach neuen Daten vom Statistischen Bundesamt sind es in dieser Altersgruppe durchschnittlich 13 Prozent, die noch erwerbstätig sind - 16 Prozent der Männer und 10 Prozent der Frauen. Ein Drittel der noch arbeitenden Rentnerinnen und Rentner gibt dafür finanzielle Gründe an. Fast genau so viele nennen als Hauptgrund die Freude an der Arbeit. Andere schätzen die Kollegen, den lukrativen Job oder wollen nicht allein zu Hause sein, während der Partner noch arbeiten geht. In aller Regel arbeiten die Rentner aber mit reduzierter Stundenzahl, so das Statistische Bundesamt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 11:45 Uhr