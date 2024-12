Italiens Justiz erlässt Haftbefehl gegen Unternehmer Benko

Trient: Die italienische Justiz hat Haftbefehl gegen den österreichischen Unternehmer René Benko erlassen. Die Staatsanwaltschaft Trient begründet das mit Ermittlungen wegen Immobilienspekulationen in den Regionen Trentino und Südtirol. Wie mehrere Medien berichten, geht es um Korruption, Betrug und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Demnach sind auch Haftbefehle gegen einen Unternehmer aus Bozen und die Bürgermeisterin der Gemeinde Riva del Garda am Gardasee ergangen. Sie stehen unter Hausarrest. Benko selbst droht offenbar vorerst keine Festnahme, solange er nicht nach Italien einreist. Sein Anwalt rechnet zumindest nicht mit einem europaweiten Haftbefehl. Benko ist der Gründer der insolventen Signa-Gruppe, der auch in Deutschland berühmte Gebäude wie das Kaufhaus KaDeWe in Berlin gehören.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 15:00 Uhr