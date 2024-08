Italiener stirbt nach Biss einer braunen Violinspinne

Rom: In Italien ist erneut ein Mensch durch den Biss einer braunen Violinspinne ums Leben gekommen. Ein 23-Jähriger starb in einer Klinik in Bari an einem septischen Schock und Organversagen. Vor vier Wochen war er von der giftigen Spinne ins Bein gebissen worden. Bereits im Juli war in Palermo ein 52-Jähriger nach dem Biss einer braunen Violinspinne gestorben. Das Tier lebt im gesamten Mittelmeerraum, zum Beispiel in Italien, Griechenland, Portugal oder Marokko. Die Spinne misst nur bis zu 7,5 Millimeter und hat ihren Namen von einem geigenförmigen Fleck auf ihrem Körper. Auch in den Niederlanden, der Schweiz oder Tschechien ist sie schon gemeldet worden, in Deutschland nicht. Todesfälle durch ihren Biss waren bislang selten.

