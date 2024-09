Italien verhängt Notstand über Hochwasser-Regionen

Rom: Nach tagelangen Regenfällen im Norden des Landes hat die italienische Regierung über zwei Hochwasser-Regionen den Notstand verhängt. In einer Sondersitzung in Rom wurden den Gebieten Emilia-Romagna und Marken zudem insgesamt 24 Millionen Euro Soforthilfe bewilligt. Infolge des Regens stehen dort zahlreiche Straßen unter Wasser. Mehr als 2500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Betroffen sind Städte wie Bologna, Modena, Ravenna und Rimini an der Adria. In der Emilia-Romagna wurden manche Anwohner bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres Opfer von Hochwasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 15:00 Uhr