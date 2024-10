Italien hält an Plänen für Asylverfahren in Albanien fest

Rom: Italien will Migranten weiterhin in Lagern in Albanien unterbringen, während ihre Asylanträge geprüft werden. Innenminister Piantedosi hat mittlerweile Berufung gegen das Urteil eines italienischen Gerichts angekündigt. Dieses hatte entschieden, dass mehrere Migranten aus Albanien nach Italien zurückkehren dürfen, weil ihre Herkunftsländer als nicht sicher gelten. Ministerpräsidentin Meloni setzte für Montag eine Kabinettssitzung an, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Italien ist der erste EU-Staat, der Flüchtlinge außerhalb der Europäischen Union unterbringt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 07:00 Uhr