Italien bringt wieder Asylsuchende nach Albanien

Tirana: Dutzende Asylsuchende sind von Italien in umstrittene Aufnahmezentren in Albanien gebracht worden. Das Programm der italienischen Regierung war seit Oktober ausgesetzt. Am Morgen erreichte nun wieder ein Schiff mit Migranten Albanien. Laut den italienischen Behörden befanden sich 49 Menschen an Bord. Beide Länder hatten die Einrichtung der von Italien betriebenen Aufnahmelager für Asylbewerber in dem Nicht-EU-Land 2023 vereinbart. Menschenrechtler kritisierten das Abkommen. Die Lager gingen im Oktober in Betrieb, die ersten Überstellungen wurden aber von Gerichten gestoppt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 28.01.2025 12:00 Uhr