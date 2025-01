Italien bringt wieder Asylsuchende in Aufnahmelager in Albanien

Rom: Italien bringt erneut Asylbewerber in ein Aufnahmezentrum nach Albanien. Ein Schiff der Marine habe vor Lampedusa 49 Menschen an Bord genommen, um sie dorthin zu bringen, teilte das italienische Innenministerium mit. Albanien gehört nicht der EU an. Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni will in dem Land über Asylanträge von Menschen entscheiden lassen, die aus Sicht Roms aus sicheren Herkunftsländern kommen. Im vergangenen Jahr hatten Richter diese Praxis infrage gestellt. Daraufhin mussten im Oktober die ersten beiden Gruppen von nach Albanien überstellten Migranten zurück nach Italien gebracht werden. Der Europäische Gerichtshof will das Vorgehen in den kommenden Wochen überprüfen und klären, ob es mit dem EU-Recht vereinbar ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 18:00 Uhr