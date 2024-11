Italien bringt erneut Flüchtlinge nach Albanien

Rom: Italien hat wieder Flüchtlinge nach Albanien gebracht. Ein Schiff der italienischen Marine mit acht Migranten an Bord lief im Hafen der Stadt Shengjin ein. Dort soll nun über deren Asylanträge entschieden werden. Italien ist der erste Staat der Europäischen Union, der außerhalb der EU Lager errichtet hat, um dort über Asylanträge zu entscheiden. Der erste Versuch war im Oktober an einem Gericht in Rom gescheitert: Insgesamt 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch mussten dann doch wieder nach Italien gebracht werden, weil nach Auffassung der Richter beide Länder keine sicheren Herkunftsstaaten sind.

