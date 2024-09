IT-Störung bringt Bahnverkehr großflächig zum Erliegen

Frankfurt am Main: Beim Bahnverkehr kommt es aktuell zu massiven Beeinträchtigungen. Ursache ist laut Bahn eine IT-Störung. Vor allem das Rhein-Main-Gebiet ist betroffen. Laut Hessischem Rundfunk steht der gesamte Zugverkehr in der Mitte Deutschlands still. Nach Angaben der Bahn seien alle Züge im Regionalverkehr- und Fernverkehr von und nach Frankfurt betroffen. Im Süden und Osten könnten alle Bahnen fahren, die nicht in diese Richtung unterwegs sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2024 15:15 Uhr