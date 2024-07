IT-Panne sorgt für Behinderungen im Flugverkehr

Berlin: Die weltweite IT-Panne hat für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr gesorgt. Ausgerechnet zu Ferienbeginn mussten die Flughäfen Berlin und Hamburg den Betrieb zeitweise einstellen. Am Flughafen München fielen 15 Verbindungen aus, es kam außerdem zu teils erheblichen Verspätungen. Einzelne Airlines wie die KLM und American stellten den Flugbetrieb vorübergehend ein. Eurowings strich Dutzende innerdeutsche Flüge. Auch in Bayern hatten Konzerne wie BMW, Allianz und Siemens mit IT-Problemen zu kämpfen. Diese werden nach Ansicht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik so schnell nicht behoben sein. Die Störungen sind laut BSI die Folge eines fehlerhaften Programm-Updates des in Kalifornien ansässigen Cybersicherheitsunternehmens Crowdstrike. Dieses erklärte, man habe den Fehler mittlerweile erkannt und die Ursache beseitigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 17:00 Uhr