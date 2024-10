Israels Präsident Herzog ruft die Welt zur Unterstützung auf

Tel Aviv: Am ersten Jahrestag des Hamas-Massakers hat der israelische Präsident Herzog an die Weltgemeinschaft appelliert, sein Land zu unterstützen. Am Ort des Nova-Musikfestivals nahe der Grenze zum Gazastreifen betonte Herzog, die Welt müsse verstehen, dass sie Israel in der Schlacht gegen seine Feinde helfen müsse. Nur so könne man den Lauf der Geschichte ändern und dem Nahen Osten Frieden bringen. - Am 7. Oktober 2023 hatten palästinensische Terroristen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet, mehr als 240 weitere wurden als Geiseln verschleppt, etwa hundert von ihnen befinden sich nach wie vor in der Gewalt der Hamas. Als Reaktion darauf kämpft Israel mittlerweile an mehreren Fronten gegen die Hamas im Gazastreifen, gegen die Hisbollah im Libanon und gegen die Huthi-Rebellen im Jemen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2024 12:00 Uhr