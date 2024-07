Israels Militär meldet Tötung von Hisbollah-Kommandeur im Libanon

Tel Aviv: Israel hat bei dem Vergeltungsschlag gegen die Hisbollah offenbar einen ranghohen Kommandeur der Miliz getötet. Das hat das Militär bekanntgegeben, eine Bestätigung der Hisbollah gibt es nicht. Laut israelischer Armee ist der Kommandeur für den Angriff auf die Golanhöhen am Samstag verantwortlich. Am Abend hatte Israel deswegen ein Haus in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Luft angegriffen. Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge sind dabei 3 Menschen getötet und 74 weitere verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2024 03:00 Uhr