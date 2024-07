Israels Militär kündigt neuen Einsatz in Chan Junis an

Tel Aviv: Israels Armee hat eine neue Militäroffensive in der Stadt Chan Junis im Gazastreifen angekündigt. Die Streitkräfte riefen die Bevölkerung deshalb zum Verlassen der östlichen Gebiete auf. Die Armee sprach von "signifikanten terroristischen Aktivitäten" in der Zone. So würden von dort Raketen auf Israel abgefeuert. - Israels Premier Netanjahu reist derweil heute zu einem offiziellen Besuch in die USA. Für morgen ist dann ein Gespräch mit Präsident Biden geplant. Dabei soll es erneut um ein Abkommen mit der Hamas für eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln gehen. Am Donnerstag soll dafür auch ein Verhandlungsteam nach Katar entsendet werden, wie die israelische Regierung mitteilte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 09:45 Uhr