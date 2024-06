Israels Armee wusste angeblich vorab vom Plan der Hamas

Tel Aviv: Laut israelischen Medien soll die Armee schon fast drei Wochen vor dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober von den Plänen gewusst haben. Auch das Vorhaben, Israelis als Geiseln zu nehmen, sei bekannt gewesen, heißt es. Die Sicherheitsbehörden hätten die Warnungen aber ignoriert. Demnach waren am Tag des Angriffs, bei dem rund 1200 Israelis getötet wurdem, nur zwölf Panzer und rund 600 Soldaten im Einsatz, um die 65 Kilometer lange Grenze zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten zu kontrollieren. Der ehemalige Direktor des israelischen Militärgeheimdienstes, Cohan, sagte, der Bericht solle nicht überbewertet werden. Allerdings räumte er ein, dass der Informationsfluss zwischen Geheimdienst und politischer Führung fehlerhaft sei, seit man vor Jahren bestimmte Abläufe verändert habe. In der Gewalt der Hamas befinden sich noch immer mehr als 100 israelische Geiseln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2024 19:45 Uhr