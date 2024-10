Israels Armee setzt Angriffe im Libanon fort

Beirut: In der Nacht hat Israel seine Angriffe auf Ziele im Libanon fortgesetzt. Nahe der Hafenstadt Tripoli im Nordwesten des Landes wurde nach Angaben örtlicher Sicherheitsquellen eine Wohnung in einem palästinensischen Flüchtlingslager von einer Drohne getroffen. Es soll Tote und Verletzte geben. Auch im Bekaa-Tal im Osten und in südlichen Vororten Beiruts wurden wieder Angriffe gemeldet. Ein israelischer Militärsprecher hatte den Bewohnern der betroffenen Teile Beiruts zuvor die Evakuierung angeraten, kurz darauf waren in der Nähe des Flughafens Explosionen zu hören. Die Bundeswehr hatte zuvor ein Flugzeug nach Beirut geschickt und 219 deutsche Staatsbürger ausgeflogen. Vom Libanon aus schießt die Hisbollah weiterhin in den Norden Israels. Die israelische Armee erklärte, gestern seien es über 220 Geschosse gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 08:30 Uhr