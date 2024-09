Israels Armee bereitet sich auf Bodenoffensive im Libanon vor

Tel Aviv: Israel bereitet sich nach den Worten von Generalstabschef Halevi auf einen Bodeneinsatz im Libanon vor. Halevi sagte in einer Truppen-Ansprache, die jüngsten israelischen Luftangriffe sollten die Voraussetzungen dafür schaffen. Ziel sei es, die Hisbollah weiter zu schwächen und israelischen Bürgern die Rückkehr in ihre Häuser im Norden des Landes zu ermöglichen. Die Hisbollah feuert seit fast einem Jahr immer wieder Raketen auf den Norden Israels ab. Israel hat seinerseits seit Anfang der Woche die Luftangriffe intensiviert. Seither sind im Libanon nach Angaben der Vereinten Nationen 90.000 Menschen auf der Flucht. Viele warten derzeit in ihren Autos am Grenzübergang zu Syrien - unter ihnen zahlreiche Frauen und kleine Kinder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2024 18:45 Uhr