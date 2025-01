Israelisches Sicherheitskabinett billigt Abkommen mit der Hamas

Tel Aviv: Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen und der Freilassung israelischer Geiseln rückt näher. Das Sicherheitskabinett hat dem Abkommen zugestimmt, wie das Büro von Ministerpräsident Netanjahu bestätigt hat. Nun muss noch die gesamte israelische Regierung das Abkommen billigen. Das israelische Regierungskabinett soll noch vor dem Beginn des Schabbats heute zusammenkommen. Das berichten israelische Medien. Israels Minister für Nationale Sicherheit, Ben-Gvir hat angekündigt, mit seiner Partei aus der Regierung auszutreten, sollte die Waffenruhe umgesetzt werden. Jetzt kommt es darauf an, ob sich Ben Gvir auch weitere Minister mit ihren Parteien anschließen. In diesem Fall könnte die Regierungskoalition wackeln. Oppositionsführer Lapid mit seiner Partei Jesch Atid hat Netanjahu in diesem Fall seine Hilfe zugesagt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.01.2025 16:00 Uhr